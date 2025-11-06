Ливо про слухи о желании стать депутатом в России: «В первый раз об этом слышу! Я приехал сюда, чтобы играть в хоккей, не ищу чего-то другого»
Джош Ливо отреагировал на слухи о намерении стать депутатом.
Нападающий «Трактора» Джош Ливо опроверг слухи о желании стать депутатом.
В апреле сообщалось, что канадский нападающий якобы собирается стать депутатом в России после завершения карьеры.
– Появлялась информация, что вы хотите быть депутатом в России.
– В первый раз об этом слышу!
Я приехал в Россию, чтобы играть в хоккей, и не ищу чего-то другого, – сказал Ливо.
Агент Ливо опроверг новость о намерении хоккеиста стать депутатом в России: «Будем судиться с источником, возможно. С этого дня Джош не будет общаться с российскими СМИ»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
