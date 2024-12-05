«Адмирал» ищет варианты обмена Дмитрия Соколова («СЭ»)

«Адмирал» ищет варианты обмена нападающего Дмитрия Соколова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок не попадает в состав команды в следующих матчах. Самого хоккеиста также не устраивает положение в «Адмирале».

В этом сезоне Дмитрий Соколов провел за «Адмирал » 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Нападающий перешел в клуб в октябре в результате обмена из «Нефтехимика».