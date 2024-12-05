«Адмирал» ищет варианты обмена Дмитрия Соколова («СЭ»)
«Адмирал» ищет варианты обмена нападающего Дмитрия Соколова.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок не попадает в состав команды в следующих матчах. Самого хоккеиста также не устраивает положение в «Адмирале».
В этом сезоне Дмитрий Соколов провел за «Адмирал» 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Нападающий перешел в клуб в октябре в результате обмена из «Нефтехимика».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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