  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 4:0 с минским «Динамо»: «Получилась хорошая, целостная игра, но в начале 2-го периода «Адмирал» выглядел плохо. Чуть расслабился – и инициатива сразу у соперника»
1

Тамбиев о 4:0 с минским «Динамо»: «Получилась хорошая, целостная игра, но в начале 2-го периода «Адмирал» выглядел плохо. Чуть расслабился – и инициатива сразу у соперника»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с минским «Динамо».

Клуб из Владивостока выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:0. 

«Хорошая, командная победа. Хорошая самоотдача ребят. Много было борьбы, мы готовились, что будет много силовой борьбы и стыков. Понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали. Хорошие шайбы забили, получилась хорошая, целостная игра.

Рад за Мишурова, он провел очень качественный матч на ноль, молодому вратарю это добавит уверенности и сил. Спасибо болельщикам за поддержку, полный зал, очень приятно.

Второй период мы начали плохо. Застряли, нас накрыли. Мы, считаю, немного потеряли концентрацию. Вот первая смена – и сразу инициатива переходит к сопернику. А «Динамо» имеет отличный набор исполнителей, нападающих, легионерскую линию – сразу инициатива перешла. Второй гол, который Сошников забил, стал очень важным и придал уверенности. Мы вернулись к правильной игре, стали делать правильные вещи. Потом большинство, Гутик забил очень красивый гол.

КХЛ – такая лига, уровень высокий: чуть расслабился, шайба не вышла из зоны, застряли – инициатива сразу у соперника. Согласен, в первые минуты второго периода мы выглядели плохо.

Потенциал у Петькова есть, но мы же не можем 50 раз говорить ему одно и то же. Он все знает. Знать и мочь – две разные вещи. В этом матче – да, он сыграл на высоком уровне. Но так нужно играть в каждом матче, а для этого нужно хорошо тренироваться, серьезно. Он должен переосмыслить многие вещи. У меня терпения хватит, а вот он должен… Потенциал есть, но одного тренера мало, чтобы его реализовать.

Работа в сборной мира на Кубке Первого канала? Как тренеру, мне, конечно, очень приятно и ответственно поработать с такими легендами тренерского цеха, как Майк Кинэн. Здесь и престиж клуба, что на нас обратили внимание. Попросили принять участие в этом ответственном турнире, это большая честь и ответственность. Конечно, придется немножко оставить клуб, мои помощники сработают. Не буду скрывать, я очень рад, это большой опыт», – сказал Тамбиев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoДинамо Минск
logoАдмирал
logoЛеонид Тамбиев
logoКХЛ
logoКирилл Петьков
logoМайк Кинэн
logoАндрей Мишуров
logoДаниил Гутик
logoНикита Сошников
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мэттьюс, Айкел, Мэтью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Хеллибак – в заявке США на Турнир четырех наций
14 минут назад
Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Маршанд и Макар – в заявке Канады на Турнир четырех наций
846 минут назад
НХЛ. «Чикаго» проиграл «Бостону», «Торонто» принимает «Нэшвилл», «Анахайм» против «Вегаса», «Лос-Анджелес» – «Даллас»
329 минут назадLive
МЛС по рейтингам опережает НХЛ? Правда или ложь про хоккей
вчера, 22:30Спецпроект
Зибанежад, Кемпе, Экхольм, Форсберг, Хедман, Форслинг, Густавссон – в заявке Швеции на Турнир четырех наций
11вчера, 20:36
Барков, Лунделль, Ахо, Какко, Ланкинен, Лехконен, Гранлунд – в заявке Финляндии на Турнир четырех наций
16вчера, 20:24
Вдова Годро сделала тату с автографом Джонни на руке: «Решила сделать это в Калгари, потому что это символично. Именно здесь все началось»
5вчера, 19:51
Ротенберг о сборе женских команд России и Ирана: «Историческое событие. Продолжаем сотрудничество со странами БРИКС, не на словах, а на деле популяризируем хоккей по всему миру»
8вчера, 19:19
КХЛ. ЦСКА обыграл «Витязь», «Локомотив» победил «Амур», «Авангард» разгромил «Сочи», «Спартак» был сильнее «Барыса»
147вчера, 18:54
Никулин о том, что «Локомотив» играет в «незрелищный» хоккей: «Можно посмотреть на место в таблице и время в атаке»
34вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о поражении от ЦСКА в овертайме: «Витязь» недотерпел до конца. Последнее удаление было необязательным» 
33 минуты назад
Щитов о 17 игроках СКА в «России 25»: «Не все клубы хотят отпускать хоккеистов, чтобы они не получили травм. Поэтому сделали ставку на питерских игроков, может»
3вчера, 22:08
Кирклэнд перенес операцию на передней крестообразной связке. Форвард «Калгари» пропустит остаток сезона
вчера, 21:44
Воробьев о 2:1 с «Витязем»: «ЦСКА боролся до конца, забил заготовку домашнюю в овертайме. Главное, что выиграли, берем два очка с собой»
вчера, 21:27
Бердников о Кузнецове: «У СКА задача – Кубок Гагарина. Дай Бог, будут в оптимальной форме, чтобы Евгений проявил себя в плей-офф»
вчера, 21:09
Жамнов о 4:2 с «Барысом»: «У «Спартака» хромает дисциплина, бывают спады. Это какая-то болезнь, будем ее лечить»
2вчера, 20:02
Экс-вратарь СКА и «Салавата» Ежов стал лучшим игроком недели в полупрофессиональной лиге в Квебеке. Он завершил карьеру в КХЛ, но вернулся на лед в сентябре в Канаде
4вчера, 19:10
Подконицки о 6:0 с «Сочи»: «Авангард» хотел сыграть лучше, чем в прошлом матче – худшем за 2 года. Мы действовали быстро, агрессивно, прессинговали в зоне соперника»
4вчера, 18:32
Коньков о 17 игроках СКА в «России 25»: «В традициях ЦСКА и советского хоккея, берем из «Красной машины» все лучшее. Отговорок о несыгранности не будет»
11вчера, 18:11
«Спартак» подпишет с Перлини контракт на год. Форвард играл за «Эдмонтон», «Детройт», «Чикаго» и «Аризону»
11вчера, 18:01