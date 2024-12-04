Тамбиев о 4:0 с минским «Динамо»: «Получилась хорошая, целостная игра, но в начале 2-го периода «Адмирал» выглядел плохо. Чуть расслабился – и инициатива сразу у соперника»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с минским «Динамо».

Клуб из Владивостока выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

«Хорошая, командная победа. Хорошая самоотдача ребят. Много было борьбы, мы готовились, что будет много силовой борьбы и стыков. Понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали. Хорошие шайбы забили, получилась хорошая, целостная игра.

Рад за Мишурова , он провел очень качественный матч на ноль, молодому вратарю это добавит уверенности и сил. Спасибо болельщикам за поддержку, полный зал, очень приятно.

Второй период мы начали плохо. Застряли, нас накрыли. Мы, считаю, немного потеряли концентрацию. Вот первая смена – и сразу инициатива переходит к сопернику. А «Динамо » имеет отличный набор исполнителей, нападающих, легионерскую линию – сразу инициатива перешла. Второй гол, который Сошников забил, стал очень важным и придал уверенности. Мы вернулись к правильной игре, стали делать правильные вещи. Потом большинство, Гутик забил очень красивый гол.

КХЛ – такая лига, уровень высокий: чуть расслабился, шайба не вышла из зоны, застряли – инициатива сразу у соперника. Согласен, в первые минуты второго периода мы выглядели плохо.

Потенциал у Петькова есть, но мы же не можем 50 раз говорить ему одно и то же. Он все знает. Знать и мочь – две разные вещи. В этом матче – да, он сыграл на высоком уровне. Но так нужно играть в каждом матче, а для этого нужно хорошо тренироваться, серьезно. Он должен переосмыслить многие вещи. У меня терпения хватит, а вот он должен… Потенциал есть, но одного тренера мало, чтобы его реализовать.

Работа в сборной мира на Кубке Первого канала? Как тренеру, мне, конечно, очень приятно и ответственно поработать с такими легендами тренерского цеха, как Майк Кинэн . Здесь и престиж клуба, что на нас обратили внимание. Попросили принять участие в этом ответственном турнире, это большая честь и ответственность. Конечно, придется немножко оставить клуб, мои помощники сработают. Не буду скрывать, я очень рад, это большой опыт», – сказал Тамбиев.