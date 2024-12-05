«Адмирал» арендовал 19-летнего Сусуева у «Спартака»

Никита Сусуев перешел в «Адмирал» из «Спартака» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий сыграл 12 матчей в Olimpbet МХЛ и заработал 4 (3+1) очка. В 12 играх за «Химик » в ВХЛ Сусуев отметился 5 (1+4) баллами.

Всего за «Спартак » в Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 52 матча и набрал 8 (5+3) очков.

«Никита – уроженец Уссурийска, можно сказать, вернулся к себе на родину. Уверен, это будет дополнительным стимулом для него показывать хороший хоккей.

Никита – быстрый и замотивированный нападающий, который должен подойти нашей системе. Но многое будет зависеть от него самого.

В ближайшее время объявим о возвращении еще одного игрока в систему нашего клуба. Это хорошая тенденция, что к нам возвращаются местные ребята, это значит, что клуб двигается в правильном направлении», – сказал спортивный директор «Адмирала » Павел Житков.