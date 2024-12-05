Крикунов о Звягине в «Авангарде»: «Серега – демократ, где-то мягковат был. А с хоккеистами так нельзя, чуть пожестче надо было»

Владимир Крикунов высказался об отставке Сергея Звягина из «Авангарда».

«Серегу хорошо знаю, много с ним работали. Вроде как уже начал выправлять ситуацию в «Авангарде », но ему не дали довести дело до конца.

В принципе команда там хорошая. Чуть пожестче надо было с игроками, Серега ведь демократ, так сказать, где-то мягковат был, видимо. А с хоккеистами так нельзя», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .