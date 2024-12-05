Крикунов о Звягине в «Авангарде»: «Серега – демократ, где-то мягковат был. А с хоккеистами так нельзя, чуть пожестче надо было»
Владимир Крикунов высказался об отставке Сергея Звягина из «Авангарда».
«Серегу хорошо знаю, много с ним работали. Вроде как уже начал выправлять ситуацию в «Авангарде», но ему не дали довести дело до конца.
В принципе команда там хорошая. Чуть пожестче надо было с игроками, Серега ведь демократ, так сказать, где-то мягковат был, видимо. А с хоккеистами так нельзя», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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