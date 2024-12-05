Коваленко про иностранных тренеров: «На одного Вуйтека приходятся три-четыре Йортикки – совершенно посторонних. В «Авангарде» крайним сделали Курьянова, а Подконицки в обойме»
– Вы – противник иностранных тренеров?
– Я – сторонник сильных тренеров-легионеров.
Самые лучшие впечатления остались от работы в чемпионском «Локомотиве» с Владимиром Вуйтеком. Майк Кинэн, Милош Ржига, Боб Хартли, еще одна-две фамилии – все эти специалисты многое дали нашему хоккею.
Другое дело, что на одного Вуйтека у нас приходятся три-четыре Йортикки, то есть совершенно посторонних человека. Сколько их было в том же Ярославле, где канадцев одно время меняли как перчатки – чтобы в конце концов придти к стабильной системе Игоря Никитина...
Вот этих посторонних, которым мы по привычке создаем парниковые условия, нужно убирать!
– Ваша версия – когда начался кризис «Авангарда»?
– Когда распался дуэт Хартли – Крылов. У любой армии должен быть крепкий тыл, в этом плане Хартли повезло.
А потом начались постоянные перестановки и игры агентов. Думаю, что нынешнего кризиса не было бы, если бы в Омске дали спокойно работать Дмитрию Рябыкину – а не подсиживали бы его и не уволили бы на 12-матчевой гостевой серии.
Рябыкин – личность и жесткий, сильный тренер, но без крепкого тыла оказался обречен. Да и о том кредите доверия, который вскоре получит Буше, он мог только мечтать.
Печально, что теперь сделали крайним другую омскую легенду – Антона Курьянова. Курьянов – человек хоккея, преданный Омску, но на войну его отправили без оружия.
Таких игровиков, как Курьянов, необходимо ценить, он, например, поставил игру бригад большинства «Авангарда».
В итоге он в отставке, а посторонние для Омска люди типа словака Подконицки по-прежнему в обойме. Удивительно! – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
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