Коваленко про иностранных тренеров: «На одного Вуйтека приходятся три-четыре Йортикки – совершенно посторонних. В «Авангарде» крайним сделали Курьянова, а Подконицки в обойме»

Андрей Коваленко поделился мнением по поводу иностранных тренеров в КХЛ.

– Вы – противник иностранных тренеров?

– Я – сторонник сильных тренеров-легионеров.

Самые лучшие впечатления остались от работы в чемпионском «Локомотиве» с Владимиром Вуйтеком. Майк Кинэн, Милош Ржига, Боб Хартли, еще одна-две фамилии – все эти специалисты многое дали нашему хоккею.

Другое дело, что на одного Вуйтека у нас приходятся три-четыре Йортикки, то есть совершенно посторонних человека. Сколько их было в том же Ярославле, где канадцев одно время меняли как перчатки – чтобы в конце концов придти к стабильной системе Игоря Никитина...

Вот этих посторонних, которым мы по привычке создаем парниковые условия, нужно убирать!

– Ваша версия – когда начался кризис «Авангарда»?

– Когда распался дуэт Хартли – Крылов. У любой армии должен быть крепкий тыл, в этом плане Хартли повезло.

А потом начались постоянные перестановки и игры агентов. Думаю, что нынешнего кризиса не было бы, если бы в Омске дали спокойно работать Дмитрию Рябыкину – а не подсиживали бы его и не уволили бы на 12-матчевой гостевой серии.

Рябыкин – личность и жесткий, сильный тренер, но без крепкого тыла оказался обречен. Да и о том кредите доверия, который вскоре получит Буше, он мог только мечтать.

Печально, что теперь сделали крайним другую омскую легенду – Антона Курьянова . Курьянов – человек хоккея, преданный Омску, но на войну его отправили без оружия.

Таких игровиков, как Курьянов, необходимо ценить, он, например, поставил игру бригад большинства «Авангарда».

В итоге он в отставке, а посторонние для Омска люди типа словака Подконицки по-прежнему в обойме. Удивительно! – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .