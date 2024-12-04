Коньков о 17 игроках СКА в «России 25»: «В традициях ЦСКА и советского хоккея, берем из «Красной машины» все лучшее. Отговорок о несыгранности не будет»
Сергей Коньков прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.
Сегодня была оглашена заявка команды Романа Ротенберга на турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. В состав попали 17 игроков СКА.
«Конечно, это прикольно, что в сборную вызвали 17 игроков из одной команды. У ребят уйдет меньше времени на налаживание взаимопонимания. Они будут знать, как играть и что делать, а также будут показывать максимальный результат.
Отговорок в сторону несыгранности не будет. Вообще, задействование такого большого количества игроков из одного клуба – это в традициях ЦСКА и советского хоккея. Берем из «Красной машины» все лучшее», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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