Макдэвид о Годро в «Калгари»: «Он играл смело и жестко, несмотря на свои габариты. Джонни вдохновлял многих парней, которые чувствовали себя недостаточно большими»

Коннор Макдэвид вспомнил об игре Джонни Годро за «Калгари».

31-летний хоккеист погиб в августе этого года – Джонни и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он атаковал всех и играл смело и жестко, несмотря на свои габариты. Я думаю, он вдохновлял многих парней, которые чувствовали себя недостаточно большими.

За ним было интересно наблюдать, он технично играл на флангах», – сказал нападающий «Эдмонтона ».