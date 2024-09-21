Макдэвид о Годро в «Калгари»: «Он играл смело и жестко, несмотря на свои габариты. Джонни вдохновлял многих парней, которые чувствовали себя недостаточно большими»
Коннор Макдэвид вспомнил об игре Джонни Годро за «Калгари».
31-летний хоккеист погиб в августе этого года – Джонни и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Он атаковал всех и играл смело и жестко, несмотря на свои габариты. Я думаю, он вдохновлял многих парней, которые чувствовали себя недостаточно большими.
За ним было интересно наблюдать, он технично играл на флангах», – сказал нападающий «Эдмонтона».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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