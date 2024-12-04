Бердников о Ничушкине: «Он очень соскучился по хоккею. Видно, что вышел голодный. Главное, чтобы опять ни в какие истории не попадал»

Вадим Бердников высказался о возвращении Валерия Ничушкина на лед.

В мае хоккеист попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и был отстранен на шесть месяцев. В текущем сезоне НХЛ форвард провел 9 матчей за «Колорадо » и набрал 6 (3+3) очков.

– Рады за земляка, Валерия Ничушкина, что он успешно вернулся в состав «Колорадо»?

– Валера сразу показывает свой хоккей, набирает очки, забивает голы. Ключевая фигура команды. Дай бог, чтобы он наконец-то доиграл до плей-офф. Все-таки «Колорадо» – один из претендентов на Кубок, и будет очень интересно посмотреть на них. Главное, чтобы Валера доиграл до этого момента и опять ни в какие истории не попадал.

– Ничушкин вернулся на лед заряженный?

– Он долго не играл и очень соскучился по хоккею. Видно, что вышел голодный, злой по-спортивному. Показывает свой уровень и доказывает, что не зря в «Колорадо» ему дают еще шансы. Хотя Валера всегда отличался такой игрой, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.