Ничушкин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: гол, победный буллит и 4 броска за 22:47
Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче против «Вегаса».
Нападающий «Колорадо» забил гол в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1 Б). Он также забросил решающий буллит.
Форвард был признан первой звездой матча.
Валерий Ничушкин провел на льду 22:47 (полезность «плюс 1»), отметился 4 бросками в створ ворот, 1 блоком и 1 силовым приемом. Он также допустил 3 потери.
Всего на его счету теперь 5 (2+3) баллов в 6 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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