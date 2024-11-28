Ничушкин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: гол, победный буллит и 4 броска за 22:47

Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче против «Вегаса».

Нападающий «Колорадо » забил гол в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1 Б). Он также забросил решающий буллит.

Форвард был признан первой звездой матча.

Валерий Ничушкин провел на льду 22:47 (полезность «плюс 1»), отметился 4 бросками в створ ворот, 1 блоком и 1 силовым приемом. Он также допустил 3 потери.

Всего на его счету теперь 5 (2+3) баллов в 6 играх сезона.