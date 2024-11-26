Кучеров в огне! Поучаствовал в разгроме «Колорадо» и вернулся в бомбардирскую гонку

Георгиев психанул.

«Тампа» продолжает погоню за лидерами Атлантического дивизиона – «Торонто» и «Флоридой». После двух поражений подряд команда эффектно реабилитировалась и разгромила «Колорадо» – 8:2.

Голевая феерия «Лайтнинг» не могла обойтись без участия Никиты Кучерова: он набрал 3 (1+2) очка и стал второй звездой матча.

Все очки Кучерова: ассисты в большинстве и гол мощным щелчком

Никита отметился результативными действиями в первой половине матча. Во многом благодаря его очкам «Тампа» к середине игры вела уже 6:1.

Сначала Кучеров отличился в большинстве. Гол получился не совсем типичным для формата 5-на-4: хозяева забросили в контратаке. Начал ее именно россиянин – подобрал шайбу и отпасовал Брэндону Хэйглу, а тот отправил в отрыв Джейка Генцела.

Третий гол «Тампы» забил сам Кучеров. Никита открылся на дальней штанге, а Хэйгл выдал ему под бросок в одно касание. После этой шайбы гости заменили вратаря – вместо Юстуса Аннунена вышел Александр Георгиев.

Еще одна передача от Кучерова тоже пришла во время реализации лишнего. Этот гол состоялся уже в классической позиционной атаке. За несколько секунд спецбригада «Тампы» разыграла две красивые комбинации. Сначала Генцел с пятака не замкнул прострел, но со второй попытки «Лайтнинг» поразили ворота.

Снова сработала связка Кучеров – Хэйгл. Брэндон, получив шайбу от Никиты, не бросил сам (хотя позиция была убойная), а отдал Пойнту на пустой угол. Оборона «Колорадо» за этим розыгрышем смотрела безучастно.

Кучеров вторым из россиян (вслед за Кириллом Капризовым) преодолел отметку в 30 очков в сезоне-2024/25. В списке бомбардиров он делит пятое место с Микко Рантаненом – у обоих по 32 балла.

В прошлом сезоне Кучеров набрал 144 (44+100) балла и установил личный рекорд. Догонит самого себя?

Хэйгл стал главным героем матча, а тренер «Колорадо» пострадал от своего же игрока

В игре же были и другие сюжеты. Один из лучших матчей в карьере провел Брэндон Хэйгл. Он сделал аж 5 (!) голевых передач. Четыре из них – за первый период. Лишь два игрока выбивали столько же в первой трети матча: Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Кажется, даже сам Брэндон не понял, что произошло: «После игры мне сказали, что я каким-то образом оказался в одном ряду с Гретцки и Лемье». Еще Хэйгл повторил рекорд «Тампы» по ассистам в матче. Неудивительно, что именно его признали первой звездой вечера.

У «Колорадо» поводов для радости было мало. Игроки команды срывались еще до финальной сирены. Вот так отреагировал Александр Георгиев на шестой гол «Тампы»:

Вратари «Эвеланш» проводят пока ужасный сезон. У Георгиева 87,1% отраженных и коэффициент надежности 3,49 в 13 матчах – с отрывом худший результат в карьере. Его сменщик, Юстус Аннунен, тоже совсем не впечатляет: 87,2% ОБ и 3,23 КН. С «Тампой» тренеры «Колорадо» заменили голкиперов дважды: на 10-й минуте Георгиев заменил Аннунена, а после второго перерыва Аннунен – Георгиева.

Досталось даже главному тренеру Джареду Беднару. Когда команда уходила в подтрибунное помещение, нападающий Майлс Вуд со злости сломал клюшку. Ее обломок прилетел в лицо Беднару.

Но это было меньшей из проблем для Беднара – неудачи команды заботят его больше: «Все мы недовольны игрой. Мы вовремя не включились, и это быстро обернулось отставанием в счете и разгромом. Это один из таких матчей, когда ничего не получается».

Почти все травмированные у «Колорадо» вернулись. Валерий Ничушкин набрал 4 (1+3) очка за 5 матчей. Но теперь клубу необходимо решать проблему с обороной и вратарями – иначе не замахнуться на высокие достижения.

Фото: AP /Jason Behnken