Козырев про 0:1 от «Лады»: «Мы показали безвольную игру и очередное бездарное большинство»
Андрей Козырев подвел итоги матча против «Лады» (0:1).
«Мы играли против команды, которая строит игру на контратаках и на действиях в обороне. Сегодня она показала, насколько хорошо умеет обороняться.
Мы, в свою очередь, показали безвольную игру и очередное бездарное большинство», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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