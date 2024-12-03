Козырев про 0:1 от «Лады»: «Мы показали безвольную игру и очередное бездарное большинство»

Андрей Козырев подвел итоги матча против «Лады» (0:1).

«Мы играли против команды, которая строит игру на контратаках и на действиях в обороне. Сегодня она показала, насколько хорошо умеет обороняться.

Мы, в свою очередь, показали безвольную игру и очередное бездарное большинство», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .