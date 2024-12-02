Эмиль Галимов о 15 бросках «Авангарда» в игре с «Северсталью»: «Пассивно сыграли, никуда это не годится. Установка была на ворота играть – вышло противоположно»
Омский клуб уступил череповецкому в Фонбет Чемпионате КХЛ, завершив игру с 15 бросками в створ ворот соперника.
32-летний Галимов забросил свою первую шайбу за команду.
– Хорошо начали – забили два гола. Но потом соперник перевернул ход игры.
- Вели 2:0, в итоге уступили 2:4. Это именно за счет мастерства соперника, что он переломил, или все-таки мы допустили какие-то непростительные ошибки, которые привели к этому результату?
– Я думаю, мы пассивно сыграли. Бросили всего раз семь, наверное – после второго периода было семь бросков. Никуда не годится такая игра, поэтому надо добавлять нацеленность на ворота и получше форчек делать всем вместе – проблемы здесь у нас. Не цепляемся за шайбу, мало играем в зоне атаки. Поэтому из-за этого проблемы.
- Из-за чего проблемы с количеством бросков? Тоже не по заданию сыграли?
– Не знаю, какая-то пассивная игра у нас в этом плане. Надо добавлять, спрашивать с себя и больше выполнять тренерскую установку. Потому что сегодня была установка на ворота играть, больше с шайбой, больше нацеленности. Все получилось вообще противоположно, – сказал нападающий.
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