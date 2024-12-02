Эмиль Галимов о 15 бросках «Авангарда» в игре с «Северсталью»: «Пассивно сыграли, никуда это не годится. Установка была на ворота играть – вышло противоположно»

Эмиль Галимов высказался о поражении «Авангарда» от «Северстали» (2:4).

Омский клуб уступил череповецкому в Фонбет Чемпионате КХЛ, завершив игру с 15 бросками в створ ворот соперника.

32-летний Галимов забросил свою первую шайбу за команду.

– Хорошо начали – забили два гола. Но потом соперник перевернул ход игры.

- Вели 2:0, в итоге уступили 2:4. Это именно за счет мастерства соперника, что он переломил, или все-таки мы допустили какие-то непростительные ошибки, которые привели к этому результату?

– Я думаю, мы пассивно сыграли. Бросили всего раз семь, наверное – после второго периода было семь бросков. Никуда не годится такая игра, поэтому надо добавлять нацеленность на ворота и получше форчек делать всем вместе – проблемы здесь у нас. Не цепляемся за шайбу, мало играем в зоне атаки. Поэтому из-за этого проблемы.

- Из-за чего проблемы с количеством бросков? Тоже не по заданию сыграли?

– Не знаю, какая-то пассивная игра у нас в этом плане. Надо добавлять, спрашивать с себя и больше выполнять тренерскую установку. Потому что сегодня была установка на ворота играть, больше с шайбой, больше нацеленности. Все получилось вообще противоположно, – сказал нападающий.