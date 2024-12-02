Прохоркин дал интервью дочери Нике в перерыве матча «Авангарда» и «Северстали» и пообещал купить ей LEGO в случае своего гола. Омичи не забивали после этого

Николай Прохоркин дал интервью дочери в перерыве игры «Авангарда» и «Северстали».

Омский клуб уступил череповецкому (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард «Авангарда » дал интервью после 1-го периода, выигранного командой со счетом 2:1. Он отметился двумя результативными передачами.

Последний вопрос от юной журналистки Ники Прохоркиной был личного плана.

– Папа, если вы сегодня выиграете и ты забьешь гол, ты купишь мне LEGO?

– Обязательно, конечно, с удовольствием, – сказал Прохоркин с улыбкой.

Во втором и третьем игровых отрезках омичи не забросили ни одной шайбы.

Фото: телеграм-канал «Авангарда».