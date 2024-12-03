Агент Чайки: «Ведем переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой»
Агент Даниила Чайки сообщил, что защитник перейдет в «Авангард».
Ранее «Вегас» поместил игрока на драфт отказов для расторжения контракта.
Напомним, 21 ноября «Авангард» выменял права на Даниила Чайку у ЦСКА.
«Да, мы ведем переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой.
Скоро увидим Даниила в омском клубе», – сказал агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Даниила Чайки в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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