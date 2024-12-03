Агент Бабаев об отставке Звягина: «Нужно было раньше это делать. Зачем держать человека, не являющегося авторитетом и главным тренером команды?»
Шуми Бабаев прокомментировал отставку Сергея Звягина из «Авангарда».
Сергей Звягин провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера после назначения Ги Буше – против «Автомобилиста» (2:4) и «Северстали» (2:4).
3 декабря было объявлено, что соглашение со Звягиным расторгнуто.
«Как я уже говорил, с этим решением затянули. Это нужно было делать раньше. Зачем держать человека, который не является авторитетом и главным тренером команды?
Что касается Антона Курьянова, то это, наверное, его личное решение», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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