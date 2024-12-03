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  • Дмитрий Рябыкин: «Хартли звали возглавить «Авангард» в этом сезоне, но он не поехал. Мне было комфортно работать его помощником. Мы до сих пор общаемся, часто созваниваемся»
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Дмитрий Рябыкин: «Хартли звали возглавить «Авангард» в этом сезоне, но он не поехал. Мне было комфортно работать его помощником. Мы до сих пор общаемся, часто созваниваемся»

Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации Владимира Ткачева в «Авангарде».

– Есть слухи, что «Авангард» может расторгнуть отношения с Владимиром Ткачевым, потому что у него большой контракт. Нужно ли это делать? И стоит ли в это верить?

– Я впервые слышу, что «Авангард» хочет проститься с Ткачевым. Пересмотреть его контракт? Пусть решает руководство клуба в рамках регламента КХЛ. Я не знаю, остро ли стоит этот вопрос, поднимается ли он вообще.

В то, что Ткачев вернется в состав, и команда сразу поднимется, я не верю. Ему нужно еще до конца сезона в себя приходить. Тренироваться еще несколько месяцев, чтобы он реально стал тем самым Ткачевым, которого знает Омск.

Былую форму нужно еще вернуть, и не факт, что это получится вообще. Дай бог, чтобы с Владимиром все было нормально. Но форсировать не надо этот процесс.

– Таким системным канадским тренерам, как Боб Хартли или Ги Буше, важны негабаритные техничные игроки с импровизацией? Или они не делают на них ставку?

– При любой системе тебе нужны исполнители. Если Ткачев еще будет отрабатывать в оборону и играть по системе – это только ему плюс.

Вот я работал главным тренером «Витязя». У нас были очень хорошие матчи, в которых мы владели инициативой, перебрасывали соперника. А исполнительского мастерства не хватало. Не было такого, чтобы из десяти голевых моментов мы забивали хотя бы два.

А будет у Ткачева десять моментов, и он из них четыре забьет. А форвард из четвертого звена не забьет ничего. Понимаете разницу? Исполнители везде нужны. И хоккейное мастерство никто не отменял.

– Вам не поступало предложение войти в тренерский штаб нового «Авангарда»?

– У меня было предложение из Омска пойти помощником к Сергею Звягину. Но еще давно – до того, как они взяли Александра Завьялова. Я отказался. И больше со мной никто ни о чем не разговаривал.

Если на меня выйдут сейчас – побеседовать об этом не проблема. Мне было комфортно работать помощником Боба Хартли. Мы до сих пор общаемся, часто созваниваемся.

– Как Хартли отреагировал на приход Буше?

– Да нормально. Я знаю, что самого Боба Хартли в этом сезоне звали возглавить «Авангард». Но он не поехал, – сказал экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoБоб Хартли
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoВладимир Ткачев 1995
logoГи Буше
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