Рябыкин про «Авангард»: «Непонятно решение убрать Курьянова – это ошибка. Приедет Ги Буше, и хоккеисты начнут из шорт выпрыгивать, чтобы их не зачистили»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал изменения в тренерском штабе «Авангарда».

Ранее стало известно , что Сергей Звягин и Антон Курьянов покинули тренерский штаб команды.

– Вы удивились таким изменениям в «Авангарде»?

– Я удивился, что убрали Антона Курьянова . Это решение для меня непонятно. Считаю, что это ошибка.

Если так посмотреть, Курьянов делал очень хорошую работу, еще когда входил в штаб Боба Хартли.

А то, что уберут Сергея Звягина , я знал. Ему дали шанс, когда из тренера вратарей повысили до главного тренера. Он им не воспользовался, вот и всё.

– Омичи играют с «Северсталью» (2:4) и уступают 15:42 по броскам. Это как?

– Давайте начистоту: все хоккеисты в «Авангарде » знают, что Звягина скоро не будет. Конечно же, это играет психологическую роль.

Пошла пересменка. И себя на место Звягина поставьте. Что ты можешь требовать с игроков, которые знают, что тебя завтра здесь не будет?

– Но сами хоккеисты должны понимать, что в клубе будет чистка. Уберут тех, кто плохо играет.

– Да из них половина не задумывается, что будет чистка.

Вот приедет Ги Буше , и многие хоккеисты «Авангарда» начнут из шорт выпрыгивать, чтобы их не зачистили. Я думаю, Буше с Барром сейчас даже матчи «Авангарда» не смотрят.

Они приедут в Омск и будут разбираться по ситуации. Посмотрят живым взглядом и решат, кто им нужен, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин .