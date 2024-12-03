Рябыкин про «Авангард»: «Непонятно решение убрать Курьянова – это ошибка. Приедет Ги Буше, и хоккеисты начнут из шорт выпрыгивать, чтобы их не зачистили»
Ранее стало известно, что Сергей Звягин и Антон Курьянов покинули тренерский штаб команды.
– Вы удивились таким изменениям в «Авангарде»?
– Я удивился, что убрали Антона Курьянова. Это решение для меня непонятно. Считаю, что это ошибка.
Если так посмотреть, Курьянов делал очень хорошую работу, еще когда входил в штаб Боба Хартли.
А то, что уберут Сергея Звягина, я знал. Ему дали шанс, когда из тренера вратарей повысили до главного тренера. Он им не воспользовался, вот и всё.
– Омичи играют с «Северсталью» (2:4) и уступают 15:42 по броскам. Это как?
– Давайте начистоту: все хоккеисты в «Авангарде» знают, что Звягина скоро не будет. Конечно же, это играет психологическую роль.
Пошла пересменка. И себя на место Звягина поставьте. Что ты можешь требовать с игроков, которые знают, что тебя завтра здесь не будет?
– Но сами хоккеисты должны понимать, что в клубе будет чистка. Уберут тех, кто плохо играет.
– Да из них половина не задумывается, что будет чистка.
Вот приедет Ги Буше, и многие хоккеисты «Авангарда» начнут из шорт выпрыгивать, чтобы их не зачистили. Я думаю, Буше с Барром сейчас даже матчи «Авангарда» не смотрят.
Они приедут в Омск и будут разбираться по ситуации. Посмотрят живым взглядом и решат, кто им нужен, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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