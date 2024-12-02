Врач «Динамо» об Овечкине: «Саша написал: «Док, меня ничто не беспокоит». Так что просто ждем, когда кость полностью срастется. Тогда он вернется, чтобы дальше идти за рекордом Гретцки»
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Сегодня Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.
– Вы видели, что Александр Овечкин уже вышел на лед и катается?
– Не видел. Но перелом малой берцовой кости – это ни о чем. Эта кость ведь не несет основную нагрузку. А кататься Овечкину надо.
Вот я не смотрел это видео, о котором вы говорите. Но давайте угадаю: Саша там катается по кругу, без команды, и он без хоккейной формы, а в тренировочном костюме.
– Совершенно так! А как вы узнали?
– Да я и так знаю. Могу американцам дать любой урок ортопедии. Катается так Овечкин для того, чтобы мышцы ноги не просели и чтобы работала кардиореспираторная система: сердце, легкие… Мы бы Сашу в России точно так же восстанавливали.
– Получается, Овечкин через сколько недель вернется? Одна? Две?
– Я бы его раньше чем через пять недель не выпустил бы. Держал бы на больничном. Это мое мнение. Но нужно дождаться, чтобы кость полностью срослась. Она должна выдерживать нагрузку на 100 процентов, а пока она держит только 30-40 процентов. А иначе что?
– Что?
– Рецидив. Так что торопиться Овечкину не надо.
– Он выходит с вами на связь? Вы же в переписке.
– Главное, что мне написал Саша: «Док, меня ничто не беспокоит». Так что просто ждем момент, когда кость полностью срастется. И тогда Овечкин вернется, чтобы дальше идти за рекордом Уэйна Гретцки, – сказал старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.
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