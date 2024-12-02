Карбери об Овечкине: «Было приятно видеть, как он надевает коньки и выходит на лед. Это лишь первый шаг на пути к его возвращению»

Спенсер Карбери высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Сегодня Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.

«Было приятно видеть, как он надевает коньки и выходит на лед.

Это всего лишь первый шаг. Никаких обновлений графика возвращения или чего-то подобного нет.

Это всего лишь шаг на пути к его возвращению», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .