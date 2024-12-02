Агент Овечкина: «Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит»
Агент Александра Овечкина рассказал о восстановлении игрока после травмы.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Сегодня Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.
«Все неплохо, все по плану. Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами.
События не торопит. Надеемся, что будут позитивные новости», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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