Овечкин вернулся к занятиям на льду после травмы

Александр Овечкин приступил к занятиям на льду.

Капитан «Вашингтона » катался на льду перед утренней тренировкой команды, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

22 ноября стало известно, что форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).