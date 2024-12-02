Овечкин вернулся к занятиям на льду после травмы
Александр Овечкин приступил к занятиям на льду.
Капитан «Вашингтона» катался на льду перед утренней тренировкой команды, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.
22 ноября стало известно, что форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
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