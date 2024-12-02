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Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Жаль, что появилась травма, но ничего. Это спорт. Ови восстановится, станет еще сильнее и побьет рекорд»

Константин Тюкавин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

КХЛ или НХЛ?

– КХЛ. НХЛ смотрю только из-за Овечкина.

– У него 26 голов до рекорда Гретцки. Следите за погоней? Расстроились из-за его травмы?

– Когда он получил травму, я ему сразу написал сообщение, но он пока не ответил. А рекорд: надеюсь, скоро он его побьет. Судя по тому, как он начал этот сезон, побьет в этом сезоне.

Жаль, конечно, что появилась эта травма, но ничего. Это спорт, без этого никуда. Думаю, Ови восстановится, станет еще сильнее и побьет рекорд.

– Когда Овечкин сыграл в футбол за «Динамо», показалось, что у него явный лишний вес. Вы его в раздевалке не подкалывали?

– Нет. Мне кажется, я такого же телосложения как Овечкин. Разве нет?

– Чего-чего?!

– Я же с детства крупный, все надо мной смеются. Но штрафов за лишний вес я не платил, – сказал футболист «Динамо» Константин Тюкавин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Комсомольская правда»
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