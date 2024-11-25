«Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ на фоне травмы Кочеткова. Форвард Джарвис выведен из списка травмированных
Российский голкипер получил травму в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.
Клуб пока не представил подробностей о травме Кочеткова. В 13 играх в сезоне у него 10 побед при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42.
Напомним, что ранее у «Каролины» выбыл другой вратарь – Фредерик Андерсен. Датчанин пропустит как минимум 2 месяца из-за травмы колена.
Таким образом, если Кочетков не сможет сыграть в ближайших матчах, то вратарский тандем составят Спенсер Мартин (5 игр в этом сезоне, 1 победа, 87,0% и 3,21) и Перец (1 игра в НХЛ в прошлом сезоне).
Также «Харрикейнс» вывели из списка травмированных форварда Сета Джарвиса (11 очков в 13 играх в сезоне, 4+7). Он пропустил 7 игр из-за травмы верхней части тела.
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