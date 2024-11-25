«Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ на фоне травмы Кочеткова. Форвард Джарвис выведен из списка травмированных

«Каролина» вызвала вратаря Янива Переца из АХЛ на фоне травмы Петра Кочеткова.

Российский голкипер получил травму в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.

Клуб пока не представил подробностей о травме Кочеткова . В 13 играх в сезоне у него 10 побед при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42.

Напомним, что ранее у «Каролины» выбыл другой вратарь – Фредерик Андерсен . Датчанин пропустит как минимум 2 месяца из-за травмы колена.

Таким образом, если Кочетков не сможет сыграть в ближайших матчах, то вратарский тандем составят Спенсер Мартин (5 игр в этом сезоне, 1 победа, 87,0% и 3,21) и Перец (1 игра в НХЛ в прошлом сезоне).

Также «Харрикейнс» вывели из списка травмированных форварда Сета Джарвиса (11 очков в 13 играх в сезоне, 4+7). Он пропустил 7 игр из-за травмы верхней части тела.