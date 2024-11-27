Кочетков пропустит матч с «Рейнджерс», но может сыграть в следующих играх. Статус вратаря «Каролины» – со дня на день
Петр Кочетков может вернуться в состав «Каролины» в предстящих матчах.
Вратарь находится в нормальном состоянии после того, как был введен протокол НХЛ по поводу сотрясения мозга.
Его статус оценивается как «со дня на день».
Петр Кочетков не примет участие в ближайшем матче «Каролины» против «Рейнджерс», но его возвращение возможно в следующих встречах.
Российский голкипер получил травму в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнера – защитника Шона Уокера.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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