«Салават Юлаев» выиграл 4-й матч подряд. Команда Козлова идет 2-й на Востоке

«Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Трактор » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Салават Юлаев » занимает второе место в таблице Востока, набрав 44 очка после 31 матча.

В следующей игре, 6 декабря, команда встретится с «Сибирью».