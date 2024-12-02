Коньков о «Спартаке»: «С «Торпедо» попали под каток, в Уфе, поведя в счете, проиграли 2 периода. С командой происходят качели, нужно улучшать дисциплину»
Сергей Коньков высказался о поражениях «Спартака».
Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла 3 последних матча – с «Торпедо» (0:6), «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) и «Салаватом» (1:5).
«Конечно, в матче с «Торпедо» «Спартак» попал под каток, ведь до этого нижегородцы «Локомотив» обыграли. Тогда «Торпедо» было на ходу. С Нижнекамском достаточно уверенно играли, но в Уфе, поведя в счете, проиграть два последующих периода...
Такие моменты сильно сказываются. Со «Спартаком» происходят качели. Команда может выиграть, потом проиграть, а затем снова выиграть. В плане выполнения игрового задания и дисциплины спартаковцам нужно улучшать ситуацию», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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