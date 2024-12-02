Коньков о «Спартаке»: «С «Торпедо» попали под каток, в Уфе, поведя в счете, проиграли 2 периода. С командой происходят качели, нужно улучшать дисциплину»

Сергей Коньков высказался о поражениях «Спартака».

Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла 3 последних матча – с «Торпедо» (0:6), «Нефтехимиком » (3:4 ОТ) и «Салаватом » (1:5).

«Конечно, в матче с «Торпедо» «Спартак » попал под каток, ведь до этого нижегородцы «Локомотив» обыграли. Тогда «Торпедо » было на ходу. С Нижнекамском достаточно уверенно играли, но в Уфе, поведя в счете, проиграть два последующих периода...

Такие моменты сильно сказываются. Со «Спартаком» происходят качели. Команда может выиграть, потом проиграть, а затем снова выиграть. В плане выполнения игрового задания и дисциплины спартаковцам нужно улучшать ситуацию», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.