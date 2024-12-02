Зубов об 1:2 с «Амуром»: «Сочи» не хватило везения и мастерства, нет стабильности. Если представился шанс, надо вкладываться в каждый бросок»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Амуром» (1:2).

– Везения и мастерства не хватило, чтобы сделать последний шаг, последний пас и бросок. Где‑то искали замысловатые схемы, хотя нужно было упрощать. Хоккей – такая игра: если представился шанс, надо забивать, надо вкладываться в каждый бросок.

Бывают матчи, и сегодня именно такая игра, где мы допускаем одну экстраошибку, и она приводит к поражению. В этом и есть разница. Нужно работать над реализацией, над большинством. У нас нет стабильности: мы должны полагаться на каких‑то ребят в сложной ситуации.

Конечно, мы допускаем ошибки совершенно ненужные, как сегодня в эпизоде с последним голом. Но мы руки не опускаем, у нас еще две игры в этой поездке. Будем пытаться вселить уверенность в ребят.

– Как вам Хохлачев после переезда из Хабаровска?

– У нас он ведущий игрок, парень из топ‑6. Выходит в ключевые моменты, вот сегодня отличился. Мы ждем от него большего, и не только от него – от других ребят, получающих ключевое место в команде. Каждый из них должен быть лучше, – сказал Зубов .