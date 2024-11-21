Хохлачев об уходе из «Амура»: «Понятно, что от меня ждали большего, но я работал, старался полностью отдаваться на льду. Благодарен людям, которые меня поддерживали»
Александр Хохлачев высказался касательно ухода из «Амура».
«Прежде всего хочу сказать спасибо клубу, всей организации, городу, хабаровским болельщикам.
Понятно, что где-то от меня ждали большего, но я работал, старался полностью отдаваться на льду. Да, не все получилось.
Благодарен всем людям, которые меня поддерживали», – сказал нападающий «Сочи» Александр Хохлачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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