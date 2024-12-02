Хохлачев забил 1-й гол за «Сочи» – «Амуру». Хабаровский клуб расторг контракт с форвардом 2,5 недели назад

Александр Хохлачев забил первый гол в составе «Сочи».

«Амур» принимает «Сочи» (1:1 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Александр Хохлачев сравнял счет во втором периоде. Это его первый гол в составе «Сочи ».

Напомним, 15 ноября «Амур » расторг контракт с Хохлачевым. Форвард набрал 2 (1+1) очка за 21 матч в составе хабаровского клуба при полезности «минус 13».