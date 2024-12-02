Хохлачев забил 1-й гол за «Сочи» – «Амуру». Хабаровский клуб расторг контракт с форвардом 2,5 недели назад
Александр Хохлачев забил первый гол в составе «Сочи».
«Амур» принимает «Сочи» (1:1, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Александр Хохлачев сравнял счет во втором периоде. Это его первый гол в составе «Сочи».
Напомним, 15 ноября «Амур» расторг контракт с Хохлачевым. Форвард набрал 2 (1+1) очка за 21 матч в составе хабаровского клуба при полезности «минус 13».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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