Александр Хохлачев: «Ко мне не было серьезных претензий со стороны штаба «Амура». Единственное – не набирал очки, не забивал. По игре и самоотдаче вопросов не возникало»
Александр Хохлачев считает, что перезагрузка пойдет ему на пользу.
Нападающий ранее перешел в «Сочи» из «Амура».
– Александр, вас в последнее время много критиковали, в прессе чего только не приходилось читать. Начинаете с чистого листа?
– У меня начинается новый этап в карьере. Ко мне не было каких-то серьезных претензий со стороны тренерского штаба и менеджеров «Амура». Единственное – не набирал очки и не забивал голы, но по игре и самоотдаче вопросов не возникало.
Как я уже говорил: куча моментов, просто сложился вот такой неудачный период. Перезагрузка пойдет мне на пользу, я уверен в себе, все будет хорошо, – сказал нападающий «Сочи» Александр Хохлачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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