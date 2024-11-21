Александр Хохлачев: «Ко мне не было серьезных претензий со стороны штаба «Амура». Единственное – не набирал очки, не забивал. По игре и самоотдаче вопросов не возникало»

Александр Хохлачев считает, что перезагрузка пойдет ему на пользу.

Нападающий ранее перешел в «Сочи» из «Амура ».

– Александр, вас в последнее время много критиковали, в прессе чего только не приходилось читать. Начинаете с чистого листа?

– У меня начинается новый этап в карьере. Ко мне не было каких-то серьезных претензий со стороны тренерского штаба и менеджеров «Амура». Единственное – не набирал очки и не забивал голы, но по игре и самоотдаче вопросов не возникало.

Как я уже говорил: куча моментов, просто сложился вот такой неудачный период. Перезагрузка пойдет мне на пользу, я уверен в себе, все будет хорошо, – сказал нападающий «Сочи » Александр Хохлачев .