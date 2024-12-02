Директор «Нефтехимика» об уходе Клока: «Чисто семейные обстоятельства. Политика была в 2022 году. Если все будет нормально, он сможет вернуться к нам»

Директор «Нефтехимика» высказался об уходе Лукаша Клока из команды.

29-летний чешский защитник перешел в швейцарский «Берн » после расторжения контракта с нижнекамским клубом.

«Там чисто семейные обстоятельства. Политическая составляющая его ухода была в 2022 году, когда он к нам не смог приехать. У меня есть скрины сообщений, которые приходили лично с угрозами жизни ему и его семье. Тогда он говорил, что семья для него важнее, и тогда мы тоже расторгли контракт по его инициативе, а права остались за нами. Надеюсь, что и сейчас у него будет все хорошо, проблемы решатся, и если он захочет, то вернется в КХЛ .

Мы заметили, что уже за месяц до расторжения контракта с Лукашем происходит что-то непонятное. Я езжу с командой во все поездки, и перед игрой, а также после игры видел, что что-то с ним происходит. Я, главный тренер и наш спортивный директор говорили с ним несколько раз.

В результате он приоткрыл причину, что с ним происходит. У него есть семейные проблемы, которые отвлекают его от игры. И в играх он действовал не так эффективно, как раньше, как от него ожидали. В конце концов, он попросил его отпустить домой для того, чтобы быть поближе к семье. К сожалению, я не могу рассказывать о деталях, так как договорились, что раскрывать это я не буду.

Он оставил хороший комментарий о нашем клубе, высказал слова благодарности руководству клуба, тренерам, игрокам. Мы расторгли контракт с договоренностью без всяких выплат с обеих сторон. И когда у него все решится дома, то права на него остаются за нашим клубом даже без ограничений по возрасту. Если будет все нормально, то он сможет вернуться к нам, как это было в прошлом году», – сказал Игорь Ларионов.