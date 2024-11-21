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Клок расторгнет контракт с «Нефтехимиком» по семейным обстоятельствам («Бизнес Online»)

Лукаш Клок покинет «Нефтехимик» по семейным обстоятельствам.

Как сообщает «Бизнес Online», клуб из Нижнекамска в ближайшее время расторгнет контракт с защитником Лукашем Клоком по обоюдному согласию сторон.

«Нефтехимик» оставит за собой права на хоккеиста. Причина расторжения контракта не связана с показателями игрока. Клок покинет клуб по семейным обстоятельствам.

Защитник не играет с 13 ноября. Всего он провел 27 матчей в сезоне-2024/25 и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 9».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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