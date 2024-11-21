«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Клоком
Лукаш Клок покидает «Нефтехимик».
Клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с 29-летним защитником.
Клок дебютировал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22. В составе команды он провел 136 матчей и набрал 67 (9+58) очков.
Сообщалось, что чех решил покинуть клуб по семейным обстоятельствам.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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