«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Клоком

Лукаш Клок покидает «Нефтехимик».

Клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с 29-летним защитником.

Клок дебютировал за «Нефтехимик » в сезоне-2021/22. В составе команды он провел 136 матчей и набрал 67 (9+58) очков.

Сообщалось , что чех решил покинуть клуб по семейным обстоятельствам.