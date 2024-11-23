Клок перешел в швейцарский «Берн» до конца сезона. «Нефтехимик» расторг контракт с защитником

Лукаш Клок стал игроком «Берна» из чемпионата Швейцарии.

Ранее «Нефтехимик » объявил о расторжении контракта с 29-летним защитником.

Клок дебютировал за клуб из Нижнекамска в сезоне-2021/22. В составе команды он провел 136 матчей и набрал 67 (9+58) очков.

Сообщается, что «Берн » заключил соглашение с Клоком после травмы шведского защитника Антона Линдхольма, из-за которой он вынужден пропустить остаток сезона.

Соглашение чешского защитника с «Берном» рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее, Клок выступал в чемпионате Швейцарии в составе «Лугано» и отметился пятью голами и семью ассистами в 26 играх.