Клок перешел в швейцарский «Берн» до конца сезона. «Нефтехимик» расторг контракт с защитником
Лукаш Клок стал игроком «Берна» из чемпионата Швейцарии.
Ранее «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с 29-летним защитником.
Клок дебютировал за клуб из Нижнекамска в сезоне-2021/22. В составе команды он провел 136 матчей и набрал 67 (9+58) очков.
Сообщается, что «Берн» заключил соглашение с Клоком после травмы шведского защитника Антона Линдхольма, из-за которой он вынужден пропустить остаток сезона.
Соглашение чешского защитника с «Берном» рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее, Клок выступал в чемпионате Швейцарии в составе «Лугано» и отметился пятью голами и семью ассистами в 26 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Swisshockeynews
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