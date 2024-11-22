Проворов – 4-й в списке игроков, которых могут обменять. Маркус Петтерссон – 1-й, Гурде – 2-й, Ристолайнен – 3-й (Daily Faceoff)
Иван Проворов попал в список игроков, которых могут обменять.
Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли составил рейтинг кандидатов на обмен.
Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
1. Маркус Петтерссон («Питтсбург»)
2. Янни Гурде («Сиэтл»)
3. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)
4. Иван Проворов («Коламбус»)
5. Фрэнк Ватрано («Анахайм»)
6. Джоэл Фараби («Филадельфия»)
7. Брэндон Танев («Сиэтл»)
8. Давид Иржичек («Коламбус»)
9. Майк Мэтисон («Монреаль»)
10. Тревор Зеграс («Анахайм»)
11. Даниэль Владарж («Калгари»)
12. Кэм Фаулер («Анахайм»)
13. Марио Ферраро («Сан-Хосе»)
14. Александр Каррье («Нэшвилл»)
15. Мэтью Оливер («Коламбус»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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