«Ванкувер» хочет выменять защитника, Проворов – в числе кандидатов. Гронек выбыл на неопределенный срок (The Fourth Period)

«Ванкувер» хочет выменять защитника из-за травмы Филипа Гронека.

Чешский защитник получил повреждение верхней части тела 28 ноября в матче против «Питтсбурга».

После силового приема в исполнении игрока «Пингвинс» Джека Сент-Ивэни, Гронек ударился плечом и шеей в борт, после чего покинул площадку.

Точная информация о характере травмы 27-летнего хоккеиста не раскрывается, однако Sportsnet сообщил , что Гронек выбыл «на продолжительный срок».

По данным The Fourth Period, «Ванкувер » начал поиски возможных вариантов обмена с целью усиления защитной линии. В числе возможных кандидатов упоминается Иван Проворов из «Коламбуса», Маркус Петтерссон из «Питтсбурга», Майк Мэтисон из «Монреаля» и другие.

В нынешнем сезоне Гронек провел 21 матч и набрал 9 (1+8) очков при полезности «плюс 14».