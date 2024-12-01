«Ванкувер» хочет выменять защитника, Проворов – в числе кандидатов. Гронек выбыл на неопределенный срок (The Fourth Period)
«Ванкувер» хочет выменять защитника из-за травмы Филипа Гронека.
Чешский защитник получил повреждение верхней части тела 28 ноября в матче против «Питтсбурга».
После силового приема в исполнении игрока «Пингвинс» Джека Сент-Ивэни, Гронек ударился плечом и шеей в борт, после чего покинул площадку.
Точная информация о характере травмы 27-летнего хоккеиста не раскрывается, однако Sportsnet сообщил, что Гронек выбыл «на продолжительный срок».
По данным The Fourth Period, «Ванкувер» начал поиски возможных вариантов обмена с целью усиления защитной линии. В числе возможных кандидатов упоминается Иван Проворов из «Коламбуса», Маркус Петтерссон из «Питтсбурга», Майк Мэтисон из «Монреаля» и другие.
В нынешнем сезоне Гронек провел 21 матч и набрал 9 (1+8) очков при полезности «плюс 14».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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