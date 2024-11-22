«Коламбус» будет просить выбор в 1-м раунде драфта за Проворова (Пьер ЛеБрюн)

«Коламбус» будет просить выбор в 1-м раунде драфта за Ивана Проворова.

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.

«Коламбус » звонил нескольким командам, которые связывались с ним, и сообщал им, что пока не готов его обменять. Но в какой-то момент бизнес возьмет верх. Они не попадут в плей-офф и им нужно будет распорядиться своими активами до 7 марта.

Скорее всего, они обменяют Проворова. Запрашиваемая цена – выбор в первом раунде, что, очевидно, довольно дорого», – сказал ЛеБрюн.

Действующий договор защитника «Блю Джекетс» с зарплатой 6,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Напомним, Иван Проворов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии» в результате трехстороннего обмена в 2023 году. «Лос-Анджелес» удерживает 30% зарплаты хоккеиста в своей платежной ведомости.

Таким образом, его кэпхит в «Блю Джекетс» на данный момент составляет 4,725 млн долларов.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «плюс 6».