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Воронков набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Монреаля». У него 5+3 в 12 играх

Дмитрий Воронков продлил результативную серию (3+2) до 4 матчей.

Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ).

Россиянин набрал 8-е (5+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 12 матчей.

Сегодня за 18:24 (4:18 – в большинстве) у Воронкова ни одного броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoДмитрий Воронков
logoКоламбус
logoНХЛ
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