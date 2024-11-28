Воронков набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Монреаля». У него 5+3 в 12 играх
Дмитрий Воронков продлил результативную серию (3+2) до 4 матчей.
Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ).
Россиянин набрал 8-е (5+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 12 матчей.
Сегодня за 18:24 (4:18 – в большинстве) у Воронкова ни одного броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости