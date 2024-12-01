Кудашов об удалениях игроков «Динамо»: «Зарплата вчера была, может. Деньги появились, вот и стали удаляться. Придется увеличивать штрафы»
Алексей Кудашов высказался об удалениях «Динамо» в игре с «Куньлунем» (5:4 ОТ).
– Если говорить по результату, то мы его добились. Но по содержанию игры, ответственности и аккуратности вопросов много.
– Ненужные удаления – от переизбытка желания победить?
– Будем надеяться, что от переизбытка желания.
– Удаления были в чужой и средней зоне. Когда наладилась проблема с дисциплиной, вы говорили, что игрокам надоело платить. Может, чувство опасности притупилось?
– Может, зарплата вчера или позавчера была. Наверное, деньги появились, вот и стали [удаляться]. Придется увеличивать [штрафы], – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости