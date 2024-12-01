Кудашов об удалениях игроков «Динамо»: «Зарплата вчера была, может. Деньги появились, вот и стали удаляться. Придется увеличивать штрафы»

Алексей Кудашов высказался об удалениях «Динамо» в игре с «Куньлунем» (5:4 ОТ).

– Если говорить по результату, то мы его добились. Но по содержанию игры, ответственности и аккуратности вопросов много.

– Ненужные удаления – от переизбытка желания победить?

– Будем надеяться, что от переизбытка желания.

– Удаления были в чужой и средней зоне. Когда наладилась проблема с дисциплиной, вы говорили, что игрокам надоело платить. Может, чувство опасности притупилось?

– Может, зарплата вчера или позавчера была. Наверное, деньги появились, вот и стали [удаляться]. Придется увеличивать [штрафы], – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .