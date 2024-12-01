«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей. Команда Кудашова идет 3-й на Западе
«Динамо» победило «Куньлунь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова одержала семь побед в восьми последних играх.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице Запада, набрав 43 очка в 32 играх.
В следующем матче, 3 декабря, команда сыграет с «Ак Барсом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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