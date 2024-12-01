«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей. Команда Кудашова идет 3-й на Западе

«Динамо» победило «Куньлунь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова одержала семь побед в восьми последних играх.

На данный момент «Динамо » занимает третье место в таблице Запада, набрав 43 очка в 32 играх.

В следующем матче, 3 декабря, команда сыграет с «Ак Барсом».