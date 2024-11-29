Экс-форвард «Лады» Греко перешел в швейцарский «Биль». У него 4 очка и «минус 5» в 19 играх в сезоне КХЛ
Экс-форвард «Лады» Энтони Греко перешел в швейцарский «Биль».
На днях 31-летний американец расторг соглашение с клубом из Тольятти.
В 19 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 5». До перехода в «Ладу» Греко отыграл 6 сезонов в АХЛ и 2 в Швеции.
Контракт с «Билем» рассчитан до конца текущего сезона.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Swiss Hockey News
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