Экс-форвард «Лады» Греко перешел в швейцарский «Биль». У него 4 очка и «минус 5» в 19 играх в сезоне КХЛ

Экс-форвард «Лады» Энтони Греко перешел в швейцарский «Биль».

На днях 31-летний американец расторг соглашение с клубом из Тольятти.

В 19 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 5». До перехода в «Ладу» Греко отыграл 6 сезонов в АХЛ и 2 в Швеции.

Контракт с «Билем» рассчитан до конца текущего сезона.