ЦСКА выиграл 6 из 8 последних матчей

ЦСКА победил «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева одержала шесть побед в восьми последних играх.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Запада, набрав 39 очков в 30 играх.

В следующем матче, 4 декабря, команда сыграет с «Витязем».