Хайруллин – форвард ноября в КХЛ. Просветов стал лучшим вратарем, Телегин – защитником, Хоружев – лучший новичок
Марат Хайруллин стал лучшим форвардом ноября в Фонбет чемпионате КХЛ.
Нападающий СКА набрал 14 (7+7) баллов за результативность в девяти играх.
Лучшим вратарем назван Иван Просветов из ЦСКА. Он отразил 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,32 в семи матчах.
Сергей Телегин признан лучшим защитником месяца. У хоккеиста «Трактора» 6 (1+5) очков в десяти играх при полезности «плюс 9».
Новичком ноября стал Никита Хоружев из «Нефтехимика». На счету 21-летнего форварда 7 (3+4) очков в 11 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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