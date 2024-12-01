Хайруллин – форвард ноября в КХЛ. Просветов стал лучшим вратарем, Телегин – защитником, Хоружев – лучший новичок

Марат Хайруллин стал лучшим форвардом ноября в Фонбет чемпионате КХЛ.

Нападающий СКА набрал 14 (7+7) баллов за результативность в девяти играх.

Лучшим вратарем назван Иван Просветов из ЦСКА. Он отразил 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,32 в семи матчах.

Сергей Телегин признан лучшим защитником месяца. У хоккеиста «Трактора» 6 (1+5) очков в десяти играх при полезности «плюс 9».

Новичком ноября стал Никита Хоружев из «Нефтехимика». На счету 21-летнего форварда 7 (3+4) очков в 11 матчах.