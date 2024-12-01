Третьяк открыл ледовый дворец в Брянске: «Работа ФХР дает плоды. Созданные нами ноу-хау и методики подготовки эффективны и учитывают современные требования»

Владислав Третьяк открыл ледовый дворец в Брянске.

Новая арена получила название «Пересвет».

«Работа ФХР по увеличению числа катков в стране дает свои плоды, а темп возведения новых арен в Брянской области – отличный пример для всех регионов.

Высок интерес жителей Брянщины к детскому хоккею, активно работают школы в самых разных населенных пунктах области.

Конечно, взаимодействие ФХР с регионом в сфере развития хоккея не ограничивается только популяризацией или повышением массовости. Мы стремимся и к повышению качества подготовки спортсменов – чтобы те мальчишки, которые мечтают стать профессионалами и чемпионами, с самого детства получили максимум полезных знаний и навыков.

Созданные ФХР методики и ноу-хау эффективны, разнообразны и учитывают все современные требования к развитию игроков.

Их применение позволит еще больше повысить качество работы брянской хоккейной вертикали, а перспективы обучения и повышения квалификации тренеров станут еще одним фактором воспитания будущих звезд хоккея», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Третьяк и ФХР поддержали выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Мы много лет работали в Госдуме. Я знаю, насколько глубоко он погружен в спортивную тематику»