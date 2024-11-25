«Сближение России с Китаем – стратегический приоритет наших великих стран. Китайским командам интересны встречи с россиянами, а мы готовы передавать наши ноу-хау». Третьяк о проектах ФХР

Владислав Третьяк высказался о сотрудничестве России с Китаем в спорте.

Президент ФХР встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым, который пригласил Третьяка на Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Мероприятие традиционно проходит на реке Амур. Оно запланировано на конец февраля 2025 года.

«Очень важны и международные проекты. Ведь сближение России с Китаем – стратегический приоритет наших великих стран. А спорт – в том числе хоккей – становится большим вкладом в укрепление дружбы между нашими государствами, делает сотрудничество и дружбу народов более прочными.

Китайским командам интересны встречи с российскими спортсменами, а мы готовы передавать наш опыт, наработанные в течение десятилетий ноу-хау успешного развития хоккея с шайбой. ФХР принимает участие во многих проектах с участием стран-партнеров России.

Предстоящий фестиваль в очередной раз станет важным шагом на пути к еще более тесному сближению, и мы всегда с радостью поддерживаем такие инициативы», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.