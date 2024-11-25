Третьяк на встрече с губернатором Амурской области: «Возводятся новые коробки, создаются возможности для занятий хоккеем, повышается массовость. ФХР готова к более широкому взаимодействию»

Владислав Третьяк провел встречу с губернатором Амурской области.

«Василий Александрович погружен в спортивные вопросы, создает условия для вовлечения жителей региона в активные занятия физической культурой, в здоровый образ жизни.

ФХР всегда стремится к тому, чтобы наш вид спорта активно развивался на всех уровнях хоккейной вертикали. И процессы, происходящие в Амурской области, подтверждают плодотворность такого подхода.

Возводятся новые коробки, создаются новые возможности для занятий хоккеем. Повышается массовость, появляются новые студенческие и любительские соревнования.

Растет качество подготовки резерва в детско-юношеских школах – там все шире применяют передовые методики и разработки созданной нами НППХ «Красная машина» (Национальная программа подготовки хоккеистов – Спортс’‘).

Успехи – на тех направлениях, развитию которых ФХР уделяет особое внимание. Конечно, мы готовы к еще более широкому взаимодействию, в том числе в областях обучения тренеров и судей, проведения соревнований», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк на встрече с Василием Орловым.