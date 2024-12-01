Мэттьюс о травме: «Это мой выбор – делиться информацией или нет. Ситуация раздувается из-за любопытства прессы»
Остон Мэттьюс высказался о внимании прессы к его травме.
Форвард «Торонто» пропустил девять матчей из-за повреждения, характер которого не раскрывается. Мэттьюс также летал в Германию, чтобы посетить клинику, которой доверяет.
В первой игре после возвращения (5:3 с «Тампой») 27-летний канадец набрал 2 (0+2) очка.
«Нет никакой тайны. Не думаю, что мы делали что-то, выходящее за рамки правил предоставления информации. Ситуация раздувается из-за размера фан-базы в Торонто и того, что вы, пресса, немного любопытны.
Думаю, что это мой выбор – делиться или нет информацией о степени травмы.
Я просто сосредоточусь на себе, на команде и на том, чтобы показывать лучший хоккей, на который способен», – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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