Василевский пропустил 4 шайбы от «Торонто», отразив 24 из 28 бросков. Поражение – 3-е в последних 4 играх
Андрей Василевский пропустил 4 шайбы от «Торонто».
Вратарь «Тампы» отразил 24 из 28 бросков «Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
Поражение стало для россиянина 3-м в 4 последних играх (15 пропущенных шайб на отрезке).
Всего в сезоне у него 10 побед в 19 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,50).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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