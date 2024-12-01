Василевский пропустил 4 шайбы от «Торонто», отразив 24 из 28 бросков. Поражение – 3-е в последних 4 играх

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы от «Торонто».

Вратарь «Тампы » отразил 24 из 28 бросков «Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

Поражение стало для россиянина 3-м в 4 последних играх (15 пропущенных шайб на отрезке).

Всего в сезоне у него 10 побед в 19 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,50).