«Вашингтон» первым забросил 100+ шайб в этом сезоне НХЛ – за 24 игры. У «Нью-Джерси» – 94 гола в 27 матчах, у «Виннипега» – 93 в 24 встречах

«Вашингтон» первым забросил 100 шайб в этом сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата «Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси » со счетом 6:5. Теперь на счету команды 101 забитый гол в нынешнем сезоне.

«Вашингтон » преодолел отметку в 100 шайб за 24 игры. Ближайшие преследователи – «Девилс», у них 94 гола в 27 матчах. Замыкает тройку «Виннипег » – 93 шайбы за 24 игры.

У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й

И без Овечкина «Вашингтон» побеждает. Уже первый на Востоке!