«Вашингтон» первым забросил 100+ шайб в этом сезоне НХЛ – за 24 игры. У «Нью-Джерси» – 94 гола в 27 матчах, у «Виннипега» – 93 в 24 встречах
«Вашингтон» первым забросил 100 шайб в этом сезоне НХЛ.
В матче регулярного чемпионата «Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:5. Теперь на счету команды 101 забитый гол в нынешнем сезоне.
«Вашингтон» преодолел отметку в 100 шайб за 24 игры. Ближайшие преследователи – «Девилс», у них 94 гола в 27 матчах. Замыкает тройку «Виннипег» – 93 шайбы за 24 игры.
У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й
И без Овечкина «Вашингтон» побеждает. Уже первый на Востоке!
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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